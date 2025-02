Doch Sparvorschläge finden sich in den Wahlprogrammen der Parteien nur wenige. Die SPD präsentiert in ihrem Programm sogar keinerlei konkrete Ideen, wie sie Ausgaben reduzieren will. Die Linke möchte lediglich die Rüstungsausgaben drastisch reduzieren. Die Grünen setzen "umweltschädliche Subventionen" auf die Streichliste und nennen konkret das Dienstwagenprivileg.

Ein paar mehr Stellen finden sich bei Union, FDP und BSW. Alle drei Parteien wollen Personal in der Bundesverwaltung abbauen sowie die Zahl der Beauftragten der Bundesregierung reduzieren. Letzteres betrifft insgesamt 43 Posten , darunter zum Beispiel der Beauftragte für Ostdeutschland oder die Beauftragte für Antidiskriminierung . FDP und BSW schlagen zudem vor, Ministerien und Behörden zu schließen oder zusammenzulegen. Beispielsweise machte die FDP bereits öffentlich den Vorschlag, das Umweltbundesamt in Dessau zu schließen .

Als einzige im Bundestag vertretene Partei macht die AfD eine größere Zahl an Sparvorschlägen in ihrem Wahlprogramm. Sie will Beitragszahlungen an die EU reduzieren, Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen kürzen und bei der Entwicklungshilfe streichen. Zudem möchte die Partei etwa Leistungen für Ausreisepflichtige "auf ein menschenwürdiges Existenzminimum" absenken.