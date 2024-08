Viz ekanzler Robert Habeck (Grüne) sieht als Lösung für den Haushaltsstreit eine sogenannte globale Minderausgabe, also eine pauschale Einsparverpflichtung für jedes Ministerium. Sein Ziel sei, dass sich diese Vorgabe auf einen einstelligen Milliardenbetrag beschränke, sagte Habeck am Mittwoch. Aus der FDP-Fraktion wurde eine pauschale Etatkürzung um 1,5 Prozent ins Gespräch gebracht.

Was wurde für den Haushalt 2025 beschlossen? Im Juli hatte die Bundesregierung den Haushalt im Umfang von 480 Milliarden Euro für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Finanzminister Lindner plant mit Krediten in Höhe von fast 44 Milliarden Euro. Der Spielraum der Schuldenbremse wird damit voll ausgeschöpft.

Am Mittwoch zeichnete sich noch keine Einigung im Haushaltsstreit ab. Es gebe "weiterhin gute und vertrauensvolle Gespräche", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. "Alle Beteiligten" seien "optimistisch, dass wir im Zeitplan eine gute Lösung vorlegen können".



Bis Ende der Woche soll der überarbeitete Haushaltsentwurf dem bisherigen Zeitplan zufolge an Bundestag und Bundesrat weitergeleitet werden. Am 9. September beginnt im Bundestag die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause. Von da an soll der Etatplan im Parlament beraten werden.