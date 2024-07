Generell sei es aber gut, wenn Geld an Stellen ausgegeben werde, wo es auch tatsächlich gebraucht werde, und wo es auch die breite Masse erwarte, dass man dort investiere. Fricke sagte, das trage zur Beliebtheit der Politiker bei.

Kritik an dem Etatentwurf kam unter anderem aus der Unionsfraktion im Parlament. Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU, Volkmar Klein, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die von Kanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende müsse bedeuten, dass in der Außenpolitik Verantwortung getragen werde. "Die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit sind da nicht der richtige Weg." Es sei richtig, dass auch das Entwicklungsministerium einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leiste, aber die Einschnitte gingen zu weit.