Die Bundesregierung will besser gegen weit verbreitete Krankheiten wie Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgehen. Bis 2025 soll dafür ein Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) aufgebaut werden. Das kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin an. So soll die Prävention und Information der Bevölkerung zu Volkskrankheiten verbessert werden.