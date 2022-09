Inflation Bundeskabinett beschließt Steuerentlastungen

Hauptinhalt

Das Kabinett in Berlin hat am Mittwoch eine Reihe von steuerlichen Entlastungen auf den Weg gebracht. So soll sich bei der Einkommensteuer der Tarif künftig automatisch an der Inflation orientieren. Der Grundfreibetrag, für den man gar keine Steuern zahlen muss, soll auf 10.900 Euro angehoben werden. Die Bundesregierung einigte sich auch darauf, dass die Mehrwertsteuer auf Gas auf sieben Prozent gesenkt wird. Daneben gab es auch noch Neuerungen für die Pflege und fürs Homeoffice.