Scholz ging in seiner Ansprache auch auf die künftige Arbeit der Bundesregierung ein. Er warb um Zuversicht bei Veränderungen, die die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP plant. Scholz erklärte, in nicht einmal 25 Jahren solle Deutschland sich von Kohle, Öl und Gas unabhängig machen und viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Das sei eine "gigantische Aufgabe". Dazu sollten Investitionen in Stromnetze, Ladesäulen für Elektroautos, Windanlagen, Schienen ausgelöst werden, was "neuen Wohlstand und gute Arbeitsplätze" schaffe.