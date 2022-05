Die Finanzierung des 9-Euro-Tickets mit 2,5 Milliarden Euro vom Bund ist fest zugesagt und die Menschen warten auf das Ticket. So sieht es Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt. Deshalb sagt sie: "Wir empfehlen im Augenblick in Sachsen-Anhalt dem zuzustimmen. Das, was Bayern hier aufmacht, ist eigentlich eine andere Diskussionslinie, nämlich die Frage: Auskömmlichkeit der Regionalisierungsmittel, die nur mittelbar etwas mit dem 9-Euro-Ticket zu tun hat."