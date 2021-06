Kellner zufolge stehen am ersten Tag bereits fünf Abstimmungen an. Dabei gehe es unter anderem um die Forderung aus den Reihen der Delegierten, den CO2-Preis etwa für Benzin früher und stärker anzuheben als von der Parteispitze vorgeschlagen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bemängelte bereits in der "Wirtschaftswoche" das Wahlprogramm der Grünen. Der CDU-Politiker sagte, im Entwurf gebe es leider mehr Allgemeinplätze als Brücken in Venedig. Es brauche in der Klimapolitik zudem eine soziale Ausgewogenheit. Die Grünen-Vorschläge begünstigten aber gut verdienende Städter gegenüber Bürgern auf dem Land.

Grünen-Co-Chef Habeck räumte im ARD-Morgenmagazin Fehler seiner Partei ein. Man habe es anderen leicht gemacht. Es brauche aber Veränderungen in der Politik, vor allem in der Klimapolitik. "Die Veränderungsnotwendigkeit ist so groß." Es gebe in der Gesellschaft dafür auch eine Bereitschaft.