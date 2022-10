Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland auf eine schwierige Zukunft als Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingestimmt. "Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu", sagte er am Freitag in einer Grundsatzrede in Berlin. Die Friedensdividende sei aufgezehrt, denn mit Beginn des Kriegs in der Ukraine habe es einen Epochenbruch gegeben. Zugleich beschwor Steinmeier den "Widerstandsgeist" der Deutschen.

Tiefste Krise seit Wiedervereinigung

Das Land befinde sich in der tiefsten Krise seit der Wiedervereinigung, sagte Steinmeier. Man müsse nun den Blick schärfen, für das, was in dieser Situation verlangt sei. "Dann müssen wir dieser neuen Zeit nicht angstvoll oder gar wehrlos entgegensehen", sagt Steinmeier im Schloss Bellevue.

Wir erfahren die tiefste Krise, die unser wiedervereintes Deutschland erlebt. Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident