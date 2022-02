Frank-Walter Steinmeier bleibt Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der SPD-Politiker erhielt in der Bundesversammlung 1.045 der 1.047 Stimmen. Steinmeier war von den Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP sowie von der oppotionellen Union unterstützt worden.Er ist seit 2017 Bundespräsident. Er trat damals als zwölfter Bundespräsident die Nachfolge von Joachim Gauck an.

Steinmeier nahm die Wahl an. In seiner Antrittsrede sagte, er werde das Amt überparteilich weiterführen: "Überparteilich werde ich sein. Aber nicht neutral wenn es um die Sache der Demokratie geht." Wer für die Demokratie streite, der habe ihnauf seiner Seite. Wer sie angreife, werde ihn als Gegner.

Steinmeier bedankte sich bei seiner Mitbewerberin und seinen Mitbewerbern. Insbesondere hob er den Soziaolmediziner Trabert hervor: "Sie haben mit Ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient: die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land". Steinmeier bot ihm an, darüber im Gespräch zu bleiben.

Steinmeier nutzte seine Rede auch, um auf den aktuellen Ukraine-Konflikt hinzuweisen: "Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts", sagte Steinmeier. "Dafür trägt Russland die Verantwortung." Der Bundespräsident wandte sich direkt an den russischen Staatschef Wladimir Putin. "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt", sagte Steinmeier. "Ich kann Präsident Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie."