Der Bundesrat stimmt am Freitag über den neuen Bußgeldkatalog ab. Dieser sieht höhere Bußgelder für Verkehrssünder wie Raser und fürs Falschparken vor. Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden.

Eine Zustimmung der Länderkammer gilt als sicher. Dann könnten die Änderungen am Bußgeldkatalog noch in diesem Jahr in Kraft treten.