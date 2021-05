Mietwohnungen sollen künftig nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. In angespannten Wohnungsmärkten muss künftig für eine Umwidmung von Miet- und Eigentumswohnungen eine Genehmigung eingeholt werden. Das neue Baulandmobilisierungsgesetz soll zudem dazu beitragen, dass freies Bauland schneller aktiviert wird und somit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. So stärkt es etwa Vorkaufsrechte für Kommunen, die zudem in Bebauungsplänen künftig auch Flächen für den sozialen Wohnungsbau festlegen können.