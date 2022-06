Auf der Tagesordnung des Bundesrates stehen am Freitag noch weitere Beschlüsse. So wird der Mindestlohn in Deutschland ab 1. Oktober ansteigen. Der Bundesrat ließ am Vormittag in Berlin die Erhöhung auf zwölf Euro je Stunde passieren. Die Länderkammer verzichtete darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit nahm die höhere Lohnuntergrenze die letzte Hürde in der Gesetzgebung.