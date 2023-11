Das vom Bundestag beschlossene zustimmungspflichtige Gesetz zur Neuregelung des Straßenverkehrsrechts verfehlte in der Länderkammer die erforderliche Mehrheit. Die Gesetzesnovelle sah unter anderem vor, örtlichen Behörden die Einrichtung von "Sonderfahrspuren" für E-Autos, Wasserstoff-Fahrzeuge oder Wagen, in denen mehrere Insassen sitzen, zu ermöglichen. Auch die Einrichtung von Busspuren, Bewohnerparkzonen oder Radwegen sollte demnach flexibler gestaltet werden. Das gleiche sollte für die Anordnung von Tempo-30- und anderen verkehrsberuhigten Zonen gelten.

Deutliche Nachbesserungen forderte der Bundesrat am geplanten Wachstumschancengesetz der Ampel-Regierung, welches in den Vermittlungsausschuss verwiesen wurde. Vertreter der Bundesländer kritisierten vor allem befürchtete Steuerausfälle für die Kommunen. "Es handelt sich um einen Vertrag zu Lasten Dritter, der hier vorgeschlagen wird", kritisierte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Die Länderchefs wollen außerdem, dass der in der Corona-Pandemie gesenkte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Restaurants und Cafés beibehalten und nicht wie von der Regierung geplant wieder auf 19 Prozent angehoben wird. Das Gesetz soll nach den Vorstellungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eigentlich die Wirtschaft stärken. Zentrales Element ist eine Investitionsprämie, die den "klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft" voranbringen soll. Zudem wird die steuerliche Anrechnung von Verlusten erleichtert.

Auch die von der Bundesregierung geplante Einrichtung eines öffentlichen Transparenzregisters zur Qualität der Krankenhäuser in Deutschland schaffte es nicht durch den Bundesrat. Die Länderkammer verwies den Entwurf des sogenannten Krankenhaustransparenzgesetzes von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur weiteren Überarbeitung in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. Die Bundesländer kritisierten unter anderem bürokratische Belastungen durch das geplante Gesetz und einen übermäßigen Eingriff des Bundes in die Kompetenzen der Länder. Das Gesetz sollte Patienten etwa mit Krebserkrankung bei der Wahl der passenden Klinik helfen. Das Krankenhaustransparenzgesetz ist eines von mehreren Gesetzen, mit denen Lauterbach das Krankenhaussystem grundlegend reformieren will.