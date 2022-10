Energiekrise Bundesrat stimmt Neuerungen im Energierecht zu

Weitere gesetzliche Änderungen dienen der kurzfristigen Erhöhung der Stromproduktion aus Photovoltaik, Biogas und Windenergie an Land, um den Anteil von Gas in der Stromerzeugung zu verringern. Wirtschafts-Staatssekretär Michael Kellner sprach von einem wichtigen Signal, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Mit dem Gesetzespaket löse sich Deutschland weiter von fossilen Energieträgern aus Russland, so der Grünen-Politiker.