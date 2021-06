In Vorständen großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland muss ab dem vierten Mitglied künftig mindestens eine Frau vertreten sein. Der Bundesrat billigte das sogenannte zweite Führungspositionengesetz, das für mehr Frauen in Führungspositionen sorgen soll. Bislang gab es es eine verpflichtende 30-Prozent-Quote nur für Aufsichtsräte börsennotierter und mitbestimmungspflichtiger Unternehmen. Für Vorstände ist derweil keine Quote vorgesehen. Das Gesetz sieht vor, dass in Vorstände ab einer Größe von vier Mitgliedern mindestens eine Frau – oder umgekehrt ein Mann – berufen werden muss.