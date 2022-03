Länderkammer Bundesrat verlängert Regelung zum Kurzarbeitergeld

Die Corona-Schutzmaßnahmen sollen am 20. März weitestgehend fallen, die Sonderkonditionen beim Kurzarbeitergeld jedoch gehen noch einmal in die Verlängerung. Außerdem zeigte sich der Bundesrat bei seiner Sitzung am Freitag solidarisch mit der Ukraine.