Auch für die Länder soll die Schuldenbremse gelockert werden. Bisher gilt für sie ein Komplettverbot für neue Schulden. Künftig sollen sie jährlich zusammen Neukredite in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Das sind für alle Länder zusammen 16 Milliarden Euro. Allerdings muss dazu in mehreren Ländern die Landeverfassung geändert werden. So ist zum Beispiel die Null-Prozent-Regel in Sachsen und Sachsen-Anhalt in der Verfassung verankert. In Thüringen ist das nicht der Fall.