Bundestag und Bundesrat Windräder und Solaranlagen sollen schneller gebaut werden

Bis 2030 sollen in Deutschland mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Bundestag und Bundesrat haben am Freitag vereinfachte Verfahren für den Ausbau beschlossen. Wirtschaftsminister Robert Habeck fand in der Länderkammer klare Worte. Wer jetzt nicht den Ausbau von Wind- und Solaranlagen genehmige, verpenne die Situation. Kritik am Beschluss gab es aus den Oppositionsparteien.