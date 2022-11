Von CDU oder CSU mitregierte Länder, die im Bundesrat eine Mehrheit haben, hatten erklärt, gegen das Gesetz zu stimmen oder sich zu enthalten. Der Bundestag, der die Sozialreform am 10. November beschlossen hatte , oder die Bundesregierung können nun den Vermittlungsausschuss anrufen, um einen Kompromiss auszuhandeln. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte bereits an, die Regierung werde den Ausschuss anrufen, so dass er kommende Woche schon tagen könnte.

Arbeitsminister Hubertus Heil sagte am Montag, er appelliere an die Länder, "dass wir in der Sache orientiert nach Lösungen suchen". Er wolle an dem Ziel festhalten, das bisherige Hartz-IV-System zum Jahreswechsel durch das neue Bürgergeld abzulösen: "Alle werden sich bewegen müssen, bei gutem Willen gelingt das auch." Der SPD-Minister hofft, dass zeitnah ein Kompromiss gefunden werde, der bei der nächsten Bundesratssitzung am 25. November auf die Tagesordnung kommt. Damit könne das Gesetz noch wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.