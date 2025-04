Auch auf Bundesebene gibt es bereits politische Unterstützung. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, die EU-Pläne rasch in nationales Recht umzusetzen. Die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anja Weisgerber (CSU), forderte, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen: "Wir müssen den Wolf auch in Deutschland bejagen, damit wir die Bestände gezielt klein halten."