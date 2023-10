Heinrich sagt, er könne so in seiner Praxis ein Drittel der Patienten nicht mehr behandeln. Er schätzt, dass es insgesamt in Deutschland 20 Prozent der Patientinnen und Patienten betreffe.

Das betreffe auch Leistungen, die explizit gefördert werden sollen, wie die Prävention oder das ambulante Operieren, erklärt von Stillfried: "Die steigen nicht unkontrolliert an. Bei der Prävention waren es 0,02 Prozent in den letzten vier Jahren. Der Bundesrechnungshof möchte, dass möglichst hundert Prozent aller Leistungen unter das sogenannte Budget fallen, also unter die Flatrate. Im Augenblick sind es etwa 70 Prozent." Bleiben also 30 Prozent, die den Ärzten von den Krankenkassen momentan noch vergütet werden.