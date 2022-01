Um die Stimmung hoch zu halten, werden deshalb aus einigen Wahlversprechen bald Gesetze werden. Für die SPD-Anhänger wird der Mindestlohn auf zwölf Euro steigen und Hartz IV unter dem neuen Etikett Bürgergeld nicht sofort auf Vermögen und Wohnung zugreifen. Für Grüne und FDP könnte die Verkürzung der Planungsfristen ein politisches Leckerli sein. Für die einen, um schneller Windräder zu bauen. Für die anderen, um die Lückenschlüsse zwischen zahlreichen Autobahnen zu vollenden.

Mehrere internationale Krisenherde werden die Aufmerksamkeit von Außenministerin Annalena Baerbock fordern. Bildrechte: dpa Den politischen Honeymoon der neuen Koalition könnte allerdings die Außenpolitik stören. Besonders das Verhältnis zu Russland und China. So wird bald nach Neujahr die Frage zu entscheiden sein, ob deutsche Politiker zu den Olympischen Winterspielen in Peking reisen oder nicht. Während die Grünen da wahrscheinlich auf harte Kante setzen, schauen SPD und FDP eher auf die wirtschaftlichen Interessen. Eigentlich fuhr in der Vergangenheit der Innenminister als oberster Sportpolitiker auch nicht zu Olympia, um den Kotau vor den jeweiligen Machthabern zu zelebrieren. Er sollte unsere Sportler moralisch unterstützen.

Und wenn man China wirklich diplomatisch boykottiert, was will man dann Ende 2022 mit der Fußball-WM in Katar machen? Dieses Land gilt auch nicht gerade als Aushängeschild für die Menschenrechte. Mit einem Bundestrainer Jogi Löw wäre man nicht in die Bredouille gekommen. Mehr als die Vorrunde hätte die Mannschaft nicht erreicht. Mit Hansi Flick steigen nun die Chancen, bei der Endrunde dabei zu sein. Ein Kanzler, der dann bei Halbfinale oder Endspiel nicht auf der Tribüne sitzt, hat in Fußball-Deutschland schon verloren.