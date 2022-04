FDP-Fraktionschef Christian Dürr lobte, dass die EEG-Umlage über die Stromrechnung zum 1. Juli vollständig abgeschafft werde. Doch er "befürchte, das Osterpaket macht an dieser Stelle eine Rolle rückwärts, in dem es die Möglichkeit der Wiedereinführung in Aussicht stellt". Fraktionsvize Lukas Köhler sprach von einer "ersten Diskussionsgrundlage". Das angestrebte klimaneutrale Stromsystem bis 2035 sei zwar "wünschenswert, aber in Deutschland praktisch nicht zu erreichen".