Die Bundesregierung hat ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet. Laut der von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eingebrachten Vorlage werden die bisherigen Etappenziele zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes verschärft. So soll die bislang für 2050 angepeilte Klimaneutralität bereits im Jahr 2045 erreicht werden. Dann soll Deutschland also praktisch überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen.