Geschäftsführend im Amt Was die alte Bundesregierung noch darf – und was nicht

Seit der Bundestagswahl am 26. September ist klar: Es wird in Deutschland eine neue Bundesregierung geben. Ende Oktober kam bereits der neue Bundestag zur konstituierenden Sitzung zusammen – laut Grundgesetz muss er das spätestens 30 Tage nach der Wahl. Doch während im Parlament bereits die neuen Abgeordneten sitzen, ist die neue Bundesregierung noch nicht im Amt, die alte Regierung führt noch die Geschäfte. Daraus ergeben sich folgende Fragen.

Die Koalitionsgespräche laufen – SPD, Grüne und FDP hatten angekündigt, nach dem 6. Dezember die neue Bunderegierung vorzustellen. Ob der Zeitplan eingehalten wird, muss sich noch zeigen. Bis eine neue Bundesregierung inklusive aller Ministerien eingesetzt ist, bleibt die bisherige geschäftsführend tätig. Geregelt ist das im Artikel 69 des Grundgesetzes.Demnach verlieren Bundeskanzlerin und Minister zwar eigentlich mit dem erstmaligen Zusammenkommen des neuen Bundestages ihr Amt. Sie führen die Geschäfte aber so lange weiter, bis ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin ernannt ist.

Solange die alte Bundesregierung noch geschäftsführend tätig ist, hat sie theoretisch dieselben Befugnisse wie eine reguläre Regierung – sie kann also Verordnungen oder Gesetzesentwürfe einbringen und Personalentscheidungen treffen. Aber: Um Gesetze zu verabschieden, braucht sie eine Mehrheit im Bundestag. Dass beispielsweise aktuell eine CDU-geführte Regierung einen Gesetzesentwurf einbringt, der dann von der SPD, Grünen und FDP verabschiedet wird, gilt als sehr unwahrscheinlich.

In der Praxis hält sich die geschäftsführende Regierung mit Entscheidungen zurück. Je länger diese Übergangszeit bis zur Bildung einer neuen Regierung dauert, desto gravierender kann sich das Vakuum auswirken, insbesondere wenn es um wichtige Entscheidungsprozesse geht.

Gerade in der Corona-Krise wird deutlich, dass die Übergangszeiten zwischen neuen und alten Regierungen auch problematisch sein können. Die vierte Welle der Coronapandemie hat die Infektionszahlen in Deutschland massiv ansteigen lassen. Wer aber soll darauf nun reagieren – die alte oder die neue Regierung, die noch nicht im Amt ist?

So blieb beispielsweise lange unklar, ob es ein Bund-Länder-Treffen zur Coronapandemie geben soll. Erst am Donnerstag verkündete der amtierende Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), dass diese nun am kommenden Donnerstag stattfinden soll.