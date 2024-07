Es ist Juli, die Sonne scheint fast überall in Mitteldeutschland, die Solaranlagen erzeugen grünen Strom – Und das in Massen, während viele jedoch im Urlaub sind und gar keinen Strom verbrauchen. Das führe dann zu einem Überangebot an der Strombörse, erklärt die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Aus diesem Grund könne der Strompreis zeitweise negativ werden.