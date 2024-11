Wissing hatte sich Anfang November in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für einen Verbleib der Liberalen in der Koalition ausgesprochen. Am selben Tag wurde dann das sogenannte Lindner-Papier mit Plänen zur Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik bekannt, das schließlich zum Bruch der Ampel führte.