Die Bundeswehr hatte Afghanistan im Juni 2021 nach fast 20 Jahren verlassen. Die radikal-islamischen Taliban übernahmen die Macht in dem Land. Im August beteiligte sich Deutschland dann an einem internationalen Evakuierungseinsatz. Dabei wurden tausende Menschen auch von der Bundeswehr ausgeflogen. Aber viele Afghanen warteten vergeblich am Flughafen in Kabul auf Rettung. Die Bilder gingen um die Welt und gelten vielen als Symbol einer gescheiterten Mission.