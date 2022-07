Der Untersuchungsausschuss betrachtet dabei den Zeitraum ab 29. Februar 2020. An diesem Tag hatte die US-Regierung mit den Taliban das sogenannte Doha-Abkommen unterzeichnet. Die Islamisten verpflichteten sich damals im Gegenzug für den Abzug der US-Truppen unter anderem zu Friedensgesprächen und der Beteiligung an einer inklusiven Regierung – wozu es letztlich nicht kam. Schlusspunkt der Untersuchung soll der 30. September 2021 sein – ein Monat, nachdem die letzten US-Soldaten den Flughafen Kabul verließen.

Angesichts heftiger Kritik von AfD und Linken am gesamten 20-jährigen Afghanistan-Einsatz setzte das Parlament eine Enquete-Kommission ein. Dabei soll mit wissenschaftlicher Begleitung die Sinnhaftigkeit der Mission hinterfragt werden, um Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Johann Wadephul von der CDU verteidigte den Einsatz am Hindukusch, bei dem insgesamt 59 deutsche Soldaten starben, als grundsätzlich richtig: "Für 20 Jahre war Afghanistan kein Rückzugsort mehr für internationalen Terrorismus." Mädchen hätten zur Schule gehen, Frauen studieren können.

Die internationale Intervention in Afghanistan erfolgte als Reaktion auf die islamistischen Terroranschläge am 11. Septembers 2001. Später wurde das ursprüngliche Kriegsziel der Zerschlagung der Terrorgruppe Al Kaida erweitert um die Entmachtung der Taliban, eine Ertüchtigung der afghanischen Streitkräfte die Etablierung von Demokratie und Frauenrechten in dem Land.