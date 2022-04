Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit für einen Antrag von SPD, Grünen, FDP und der Union gestimmt, der weitere Unterstützung für die Ukraine fordert. Bei der namentlichen Abstimmung sprachen sich 586 Parlamentarier für den Antrag aus. 100 stimmten mit "Nein". Es gab sieben Enthaltungen. Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, auch Waffen an die Ukraine zu liefern. Insgesamt umfasst der Antrag 40 Punkte. Er hat allerdings keinen rechtlich bindenden Charakter für die Regierung.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach sich für Waffenlieferungen aus. Bildrechte: dpa

In der vorangegangenen Debatte wurde allerdings von mehreren Parlamentariern betont, dass von der Entscheidung des Bundestags ein starkes Signal ausgehe. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sagte, der russische Angriffskrieg in der Ukraine breche "in eklatanter Weise" mit internationalem Recht und zerstöre die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung. Die Ukraine habe ein "uneingeschränktes Recht auf Selbstverteidigung". Deutschland wolle nicht Kriegspartei werden, könne das Land aber nicht dem Aggressor Russland schutzlos ausliefern. Deshalb müsse die Ukraine auch mit Waffenlieferungen unterstützt werden.