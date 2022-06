Muss man Bafög eigentlich zurückzahlen? Studierende erhalten in der Regel ihr Bafög innerhalb der Regelstudienzeit zu 50 Prozent als nicht zurückzuzahlenden Zuschuss und zu 50 Prozent als zinsloses Darlehen. Nach dem Studium müssen von diesem Darlehensanteil maximal 10.010 Euro zurückgezahlt werden.



Auch Schüler und Schülerinnen von meist berufsbildenden Schulen können Bafög beantragen. Anders als die Studierenden erhalten sie einen 100-prozentigen Zuschuss, müssen also am Ende nichts zurückzahlen.