Konkret zielt die Regelung auf Unternehmen ab, denen der Wohnungsmangel insbesondere in großen Städten die Suche nach Personal erschwert. Das Bauministerium geht von rund 100 Unternehmen aus, die vergünstigten Wohnraum etwa in Form von Werkswohnungen zur Verfügung stellen und so von der Steuerbefreiung profitieren können.