Damit erhalten Menschen, die Arbeitslosengeld oder Asyl-Geld erhalten, einen Einmalzuschuss von 100 Euro. Hartz-IV-Empfänger bekommen eine Einmalzahlung von 200 Euro. Das Geld soll im Juli gezahlt werden. Für Kinder in ärmeren Familien soll ebenfalls von Juli an ein Zuschlag in Höhe von 20 Euro pro Monat gezahlt werden.

Das Parlament will am Abend noch den einmaligen Kindergeldzuschlag in Höhe von 100 Euro sowie die Energiegeldpauschale beschließen, mit der alle einkommensteuerpflichtigen Bürger in diesem Jahr 300 Euro erhalten.