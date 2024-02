Bildrechte: dpa

Die Ampel-Parteien wehrten sich gegen die Kritik. Der Grünen-Politiker Till Steffen erklärte, der neue Wahlkreis werde deshalb in Schwaben eingerichtet, weil zwei Wahlkreise in dieser Region so groß seien, dass sie ohnehin reformiert werden müssten. Zudem sei Roth in ihrem Augsburger Wahlkreis noch nie direkt gewählt worden, für sie ändere sich nichts.