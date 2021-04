Der Bund soll den Kommunen angesichts hoher finanzieller Belastungen in der Corona-Krise unter die Arme greifen. Das hat der Bundestag am Donnerstagabend beschlossen. Vorgesehen ist, Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Milliardenhöhe auszugleichen. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Sie war durch die massiven Folgen der Corona-Krise eingebrochen. Der einmalige Ausgleich dieser Mindereinnahmen führt nun für den Bund zu Mehrausgaben im Jahr 2020 in Höhe von 6,1 Milliarden Euro und für die Länder zu einer Mehrbelastung in Höhe von 4,8 Milliarden Euro.