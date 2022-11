Der Bundestag hat dem Weiterbetrieb der drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland zugestimmt. Durch den Beschluss wird das Atomgesetzes so geändert, dass die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland nicht bereits zum Jahresende, sondern erst Mitte April 2023 vom Netz gehen. Durch den sogenannten Streckbetrieb werden dabei keine neuen Brennstäbe angeschafft. Im Bundestag stimmten am Vormittag 375 der 661 anwesenden Abgeordneten für die Pläne, 216 votierten dagegen.