Für die die Sondersitzung waren die Abgeordneten der vergangenen Legislatur noch einmal zusammengekommen. Union und SPD setzen darauf, dass die nötige Zweidrittelmehrheit für die von ihnen geplanten Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein kreditfinanziertes Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur von 500 Milliarden Euro im alten Bundestag leichter zu erreichen ist als im neuen. Denn dann verfügen aufgrund der Stimmenanteile Linke und AfD über eine Sperrminorität und könnten so eine Zustimmung zum Finanzpaket verhindern.

Nach der ersten Lesung am Donnerstag ging die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Bereits für kommenden Dienstag ist die Abstimmung über die Vorschläge geplant. Die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags soll am 25. März stattfinden. Derweil starten am Donnerstagabend in Berlin außerdem die Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Rot.