In ihrer Antrittsrede forderte Klöckner eine erneute Wahlrechtsreform, weil zahlreiche Wahlkreisgewinner bei der Bundestagswahl ohne Mandat geblieben seien. Dafür bekam die CDU-Politikerin nur Applaus von ihrer eigenen Fraktion. Die 52-Jährige kündigte an, in ihrer Funktion als Bundestagspräsidentin sowohl das Fragerecht an die Regierung als auch die Geschäftsordnung des Bundestags reformieren zu wollen. Ohne die AfD-Fraktion namentlich zu nennen, mahnte sie zudem: "Lautstärke ist nicht automatisch Mehrheit." Man müsse kontrovers diskutieren, "aber immer in einem zivilisierten Miteinander".