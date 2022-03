n den Ergänzungshaushalt will Lindner daher auch nur Maßnahmen aufnehmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Folgen des Ukraine-Kriegs stehen. Also etwa humanitäre Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern, die viele Flüchtlinge aufnehmen. Dazu kommt noch ntlastungspaket für die Bürger, um das die Ampel seit Tagen ringt – wie etwa ein Zuschuss beim Tanken und Hilfen für Bedürftige.