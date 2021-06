Elisabeth Kaiser, Bundestagsabgeordnete der SPD aus Thüringen Bildrechte: dpa

Elisabeth Kaiser, Bundestagsabgeordnete der SPD aus Thüringen, erklärt, was das konkret bedeutet: "Ich glaube, in der Praxis ist es so, dass man eher versucht, beide Formen zu verwenden, weil es auch einfacher ist und weil es nicht immer so einfach ist, einen neutralen Begriff zu finden. Bei Studierenden ist das ganz gut gelungen, bei anderen aber noch nicht."