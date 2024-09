Bundestag Scholz verteidigt Migrationspolitik der Ampel

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Union jahrzehntelange Untätigkeit in der Migrationspolitik vorgeworfen. Scholz sagte in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag, "seine Regierung habe das Problem irregulärer Migration angepackt". Der SPD-Politiker betonte, die Bundesregierung werde alle Möglichkeiten für Zurückweisungen an den Grenzen im Rahmen des geltenden Rechts nutzen. Dazu habe die Ampel ein Konzept auf den Tisch gelegt und werde es umsetzen.