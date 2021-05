Neues Gesetz Bundestag macht Weg frei für autonomes Fahren

Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von selbstfahrenden Autos in festgelegten Gebieten erlaubt. Damit können von 2022 an beispielsweise Pendel-Busse und Gütertransporte eigenständig auf kurzen Abschnitten im Regelbetrieb fahren.

Bei den fahrerlosen Kraftfahrzeugen der sogenannten "Stufe 4" kann der Computer vollständig die Kontrolle über das Auto übernehmen. In Notfällen soll das System das Fahrzeug auch am Straßenrand zum Stehen bringen. Als möglicher Fahrer ist dennoch ein Passagier anwesend.

Mit dem Gesetz will Deutschland nach Aussage des verkehrspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alois Rainer, international zum Vorreiter werden.

Wir schaffen weltweit die ersten Vorschriften zur Einführung von fahrerlosen Kraftfahrzeugen in den Regelbetrieb für die nationale Ebene.

Der Bundestag hat zudem ein Gesetz zum Aufbau eines Netzes von Schnell-Ladesäulen für Elektroautos beschlossen. Bis Ende 2023 sollen rund zwei Milliarden Euro in den Aufbau von 1.000 Lademöglichkeiten an Autobahnen und in ländlichen Regionen fließen. Mit einer Leistung von mehr als 150 Kilowatt soll es dann möglich sein, ein Auto innerhalb einer Toilettenpause aufzuladen.