In Sachsen-Anhalt wurden seit 2020 bis Anfang Juli 2024 insgesamt 14.389 steckerfertige Solaranlagen in Betrieb genommen. Davon allein im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 6.500 Anlagen. Weitere 475 Anlagen sind der Energieagentur des Landes (LENA) zufolge in Planung. Auch hier ist eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren erkennbar. 2023 waren es rund 6.000 Anlagen, 2022 rund 1.580 Anlagen und 244 Kraftwerke für 2021. Im Jahr 2020 waren lediglich 46 Anlagen in Betrieb.