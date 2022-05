Mit großer Mehrheit beschloss der Bundestag hingegen ein Gesetz für einen Pflegebonus für Pflegekräfte in der Corona-Pandemie. Der Bund stellt dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung. Das Geld soll je zur Hälfte für Prämien für Pfleger in Krankenhäusern und in der Altenpflege ausgegeben werden. Ausgezahlt werden soll die Prämie ab Juli.