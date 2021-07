Seehofer zeigte sich optimistisch, dass das sogenannte Cell Broadcast – also Warnmeldungen an die Bevölkerung via Mobilfunk – rasch eingeführt werden könne. Von der Idee seien "nicht immer alle begeistert gewesen", sagte er. So hatte es etwa Widerstand von den Netzbetreibern gegeben. Nun sagte Seehofer: "Ich habe entschieden, dass wir es tun und machen. Da gibt es überhaupt kein vernünftiges Argument dagegen."