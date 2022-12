Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pauschale wird entfristet. Sie wird zudem um einen Euro auf sechs Euro pro Tag angehoben. Sie kann außerdem für bis zu 210 Tage in Anspruch genommen werden (bislang 120 Tage). Der Höchstbetrag, der so steuerlich geltend gemacht werden kann, steigt demnach auf 1.260 Euro.



Auch die Vorgaben, damit das häusliche Arbeitszimmer steuerlich anerkannt wird, werden gelockert. Der Steuerabzug ist nun unabhängig davon möglich, ob die Tätigkeit in einer Arbeitsecke oder im häuslichen Arbeitszimmer erfolgt und unabhängig davon, ob ein anderer Arbeitsplatz etwa im Firmenbüro existiert.