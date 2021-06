Große Firmen in Deutschland werden künftig bei Menschenrechtsverletzungen durch ihre ausländischen Zulieferer stärker in die Pflicht genommen und müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Der Bundestag verabschiedete am Freitag das lange umstrittene Lieferkettengesetz. Neben den Regierungsfraktionen von Union und SPD stimmten auch die Grünen zu. Die Abgeordneten der Linken enthielten sich. FDP und AfD lehnten das Gesetz ab.