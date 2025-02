Volker Wissing (parteilos)

Nachdem die Ampel-Koalition im November 2024 auseinandergebrochen war, zog die FDP ihre Minister aus der Regierung zurück. Doch Volker Wissing blieb Verkehrsminister – und trat nach 26 Jahren aus der FDP aus. Damit habe er sich nicht von den Grundwerten seiner Partei distanzieren wollen, erklärte der 54-Jährige. Dies sei eine persönliche Entscheidung, die seiner Vorstellung von Verantwortung gerecht werde. Der Jurist hat eine eigene Kanzlei und will nicht erneut für ein politisches Amt kandidieren.

Petra Pau (Die Linke)

Petra Pau ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, erst für die PDS, dann für Die Linke. Seit 2006 ist sie dessen Vizepräsidentin. Die 61-Jährige vertrat Die Linke lange als Ostberliner Direktkandidatin. Zuvor war sie zeitweise mit der ebenfalls in Berlin direkt gewählten Gesine Lötzsch einzige Abgeordnete der PDS, als diese 2002 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Pau hat im Oktober 2024 angekündigt, aus dem Bundestag auszuscheiden, sie wolle aber politisch aktiv bleiben. Zu diesem Zeitpunkt stand Die Linke in den Umfragen nur bei drei bis vier Prozent Zustimmung.

Gesine Lötzsch (Die Linke)

Auch die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch will sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Zusammen mit Gregor Gysi und Sören Pellmann hatte die 63-Jährige bei der Bundestagswahl 2021 drei Direktmandate geholt und so Die Linke überhaupt ins Parlament gebracht. Nach dem "katastrophalem Ergebnis" bei der Europawahl 2024 (2,7 Prozent) erklärte sie den Rückzug aus der Bundespolitik und äußerte deutliche Kritik an der strategischen Ausrichtung der Linken-Partei.

Yvonne Magwas (CDU)

Die sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestags-Vizepräsidentin Yvonne Magwas hat im Sommer 2024 ihren Rückzug aus der Politik bekanntgegeben. In einer persönlichen Erklärung nahm die 45-Jährige vor allem Bezug auf die politische Lage in Sachsen und sagte: "Ich habe viel an Beleidigungen, Bedrohungen, aber leider auch viel Gleichgültigkeit erlebt. Das raubt Kraft." Die Vogtländerin sitzt seit 2013 im Bundestag. In Zukunft will sie sich mehr ihrer Familie widmen – zu dieser gehört auch Marco Wanderwitz.

Marco Wanderwitz (CDU)

Marco Wanderwitz ist mit Yvonne Magwas liiert – die beiden haben ein gemeinsames Kind. Ebenso wie bei Magwas sind es auch Wut und Hass, warum der CDU-Politiker aus Chemnitz den Bundestag verlässt. Der 49-Jährige begründete seine Entscheidung mit zunehmenden Anfeindungen gegen sich. Er müsse seine Familie und sich körperlich und seelisch schützen. Wanderwitz sitzt seit 2002 im Bundestag und war auch als Ostbeauftragter tätig. Gemeinsam mit 123 Abgeordneten von SPD, Grünen, Linken und CDU hatte er beantragt, der Bundestag solle beim Bundesverfassungsgericht ein AfD-Verbotsverfahren beantragen.

Karamba Diaby (SPD)

Auch Karamba Diaby aus Halle/Saale wird nicht zur Bundestagswahl 2025 antreten. Der SPD-Politiker stammt aus dem Senegal. 2013 war er der erste in Afrika geborene Schwarze, der ein Bundestagsmandat erringen konnte. Aber Diaby wurde immer wieder rassistisch angegriffen. Neben Morddrohungen und Beleidigungen gab es mehrfach Anschläge auf sein Büro. Rassismus und Hass seien dennoch nicht der entscheidende Grund für seinen Entschluss, so Diaby. "Selbstverständlich bleibe ich in der SPD aktiv und engagiert für den Zusammenhalt in unserer Stadt", sagte der 63-Jährige im Juli 2024.

Tessa Ganserer (Die Grünen)

Zu viel "menschenverachtenden Hass" hat Tessa Ganserer als Hauptgrund genannt, warum sie nicht erneut für den Bundestag kandidieren wird. Ganserer war 2021 für die Grünen in den Bundestag eingezogen. Damit war die 47-Jährige – gemeinsam mit der ebenfalls 2021 gewählten Nyke Slawik – die erste transsexuelle Abgeordnete. Zuvor saß Ganserer acht Jahre im Bayerischen Landtag.

Albrecht Glaser (AfD)

Albrecht Glaser war viele Jahre CDU-Politiker und wurde nach seinem Partei-Austritt Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland. Von 2015 bis 2019 war er einer der drei stellvertretenden AfD-Parteisprecher. Seit 2017 ist er Mitglied des Bundestages. Mit inzwischen 83 Jahren tritt er nun nicht erneut zur Bundestagswahl an – im Gegensatz zu seinem gleichaltrigen Parteikollegen Alexander Gauland. Der hat einen Rückzug vom Rückzug vollzogen und tritt nun als Direktkandidat in seiner Geburtsstadt Chemnitz an.

Martina Renner (Die Linke)

Die Thüringer Bundestagsabgeordnete Martina Renner will nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Renner ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Linke in Thüringen und in Berlin parlamentarisch aktiv. Als Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag machte sie sich vor allem als Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss einen Namen und sie gilt als eine der Rechtsextremismus-Expertinnen ihrer Partei. Die 57-Jährige will sich weiterhin für Die Linke engagieren, hatte sie im November erklärt.

Cem Özdemir (Die Grünen)

Cem Özdemir ist seit 2021 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft – und damit der erste Minister mit türkischen Eltern. Der gebürtige Schwabe tritt zur Bundestagswahl allerdings nicht an, da er Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden will. Dort wird im Frühjahr 2026 gewählt und Özdemir würde gern die Nachfolge seines Grünen-Parteikollegen Winfried Kretschmann antreten. Der 59-Jährige sagt somit der Bundespolitik nach mehreren Jahrzehnten ade und geht ins "Ländle".

Peter Ramsauer (CSU)

Als Kevin Kühnert ein Jahr alt war, zog Peter Ramsauer erstmals in den Bundestag ein. Seit 1990 ist er jedes Mal direkt im Wahlkreis Traunstein (Bayern) gewählt geworden. Inzwischen ist der CSU-Politiker der dienstälteste Abgeordnete. Auch wenn er sich mit 70 Jahren nicht wie ein Methusalem fühle, wie er sagt, will der ehemalige Bundesverkehrsminister nicht erneut für das Parlament kandidieren.

Weitere Abgeordnete, deren Bundestags-Abschied feststeht

CDU: Helge Braun, Hermann Gröhe, Manfred Grund, Michael Grosse-Brömer

SPD: Michael Roth, Michelle Müntefering, Niels Annen, Axel Schäfer, Sönke Rix, Katrin Budde

Grüne: Ekin Deligöz, Kai Gehring, Sven Christian Kindler, Cordula Schulz-Asche, Canan Bayram, Tobias Lindner, Steffen Gelbhaar

AfD: Mariana Harder-Kühnel

Linke: Anke Domscheit-Berg, André Hahn, Jan Korte

FDP: Frank Müller-Rosentritt, Manfred Todenhausen, Claudia Raffelhüschen, Manuel Höferlin