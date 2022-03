FDP-Fraktionschef Christian Dürr rechtfertigte die geplanten Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr . Die Vernachlässigung der Truppe "war ein historischer Fehler", der jetzt korrigiert werde. Das sei man den Soldatinnen und Soldaten schuldig, besonders jetzt in der dramatischen Sicherheitssituation des Ukraine-Krieges. Dürr sagte, der von Russland begonnene Krieg betreffe und bedrohe alle in Europa. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für unsere Freiheit. Das dürfen wir diesen Menschen nie vergessen.

AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla warf der Bundesregierung eine falsche Politik der Bundesregierung in Bezug auf den Ukraine-Krieg vor. "Schicken Sie Diplomaten anstatt Waffen", sagte der AfD-Chef am Mittwoch im Bundestag. Weder 500 Millionen Euro noch eine Milliarde Euro für Waffen könnten den Krieg in der Ukraine beenden. Dadurch klebe eher auch "Blut an den Händen der deutschen Bürger".